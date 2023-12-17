انتهاء مشوار موديست مع الأهلي في المونديال

الوكيل الإخباري - تحدث مصدر داخل الأهلي المصري، عن انتهاء مشوار المهاجم الفرنسي أنطوني موديست مع الفريق الأحمر، في منافسات كأس العالم للأندية.



وتعرض أنطوني موديست للطرد المباشر خلال مباراة الأهلي واتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية، يوم الجمعة الماضي.



وقال المصدر لكووورة "الفيفا أخطر الأهلي بعقوبة موديست بعد الطرد المباشر، وهي إيقاف مباراتين، مما يعني انتهاء مشواره مع الأحمر".



ولم يقدم موديست، المرجو منه منذ الانضمام لصفوف الأهلي المصري في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب تراجع مستواه الفني والبدني.



ويستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، غدا الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

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