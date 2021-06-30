انجلترا تقصي ألمانيا وتتأهل لربع نهائي يورو 2020

الوكيل الاخباري - تأهل المنتخب الإنجليزي لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بالفوز على ألمانيا بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ويمبلي، في دور الـ 16.



وحسم التعادل السلبي بدون أهداف، الشوط الأول من المباراة الذي سيطر المنتخب الألماني على مجرياته، بسلسلة من الهجمات الخطيرة على مرمى بيكفورد حارس الفريق الإنجليزي.



وسجل الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي، الجناح رحيم سترلينج في الدقيقة "75" باستقبال كرة عرضية أرضية ووضعها بسهولة في مرمى نوير.



وأهدر في الدقيقة "81" من عمر المباراة، المهاجم الألماني توماس مولر، فرصة التعديل لفريقه، بالإنفراد بالحارس بيكفورد لكنه سدد الكرة خارج المرمى بشكل غريب.



وأحرز الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي، الهداف هاري كين في الدقيقة "85" من ضربة رأسية بعد عرضية رائعة من البديل جاك جريليش.

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