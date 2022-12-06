الثلاثاء 06-12-2022
الوكيل الاخباري

قطر تصدر تعليمات جديدة حول إجراءات الدخول لغير حاملي تذاكر المونديال

الجزيرة ترفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية

الذهب عالمياً يسجل بعض التعافي

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للأردن 4.9 % خلال 6 أشهر

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

التربية توضح نمط أسئلة امتحانات الدورة التكميلية

دونيتسك: مقتل 4 مدنيين في قصف أوكراني

حدث فلكي نادر في سماء المملكة الخميس

40 مليون يورو من البنك الأوروبي لتمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن

9.5 مليون دولار لخفض الفاقد المائي لقناة الملك عبدالله

الثلاثاء، 06-12-2022 10:43 ص

انحناءة طويلة ورسالة من كوكب اليابان إلى قطر (صورة)

12202269418749900298


الوكيل الإخباري - فرض لاعبو المنتخب الياباني أنفسهم كنموذج استثنائي في كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بسبب مبادرة أثبتوا فيها أنهم من "كوكب آخر".

ورغم خروج المنتخب الياباني "الحزين" أمام منتخب كرواتيا بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما الاثنين في الدور ثمن النهائي بالتعادل 1-1، إلا أن اللاعبين حافظوا على تقليد اتبعوه منذ اليوم الأول في البطولة العالمية.

وقام اللاعبون بتنظيف غرفة تبديل الملابس وطي المناشف بعناية، إضافة لذلك ترك اللاعبون وراءهم 11 رافعة ورقية مع لوحة كرتونية كتب عليها باللغتين العربية واليابانية عبارة مفادها: "شكرا لكم على الأجواء الرائعة، نحن ممتنون لكم".

اضافة اعلان

 

 

وتعتبر الرافعات في الثقافة اليابانية، من الحيوانات الغامضة التي ترمز إلى العمر الطويل والشفاء، حيث يعطي كل من المبتدئين في الملعب رافعة لتمثيل شكرهم لمضيفيهم.

 

وذهب المدرب الياباني هاجيمي مورياسو عقب المباراة للجمهور واعتذر لهم عن الخروج من المونديال، بانحناءة دامت لدقيقة، بعد أن ظهر منتخب الساموراي بشكل جيد في مباريات المونديال.


وواصل المنتخب الياباني، مسلسل الفشل في تخطي دور الـ16 ببطولة كأس العالم، للمرة الرابعة في 7 مشاركات.

وودع منتخب اليابان نسخة 2002 على أرضه أمام تركيا بنتيجة 0-1، كما ودع نسخة 2010 بركلات الترجيح أمام باراغواي.

وخسر "محاربو الساموراي"، مباراة ثمن النهائي في النسخة الماضية في روسيا على يد بلجيكا بنتيجة 2-3.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220226103454841468585 (1)

أول إقالة من الاتحاد الألماني بعد كارثة مونديال قطر 2022

1220226102640100931049

زيدان قد يكون مفتاح انتقاله.. ريال مدريد يعود للاهتمام بكيليان مبابي

122022610635920694136

المغرب مهدد بخسارة نجمه أمام إسبانيا

12202269558186863750

بينتو يعلن استقالته من تدريب كوريا الجنوبية بعد الخسارة أمام البرازيل

122022685935422377463

خروج ثاني ملعب عن الخدمة في مونديال قطر

122022601733687695300

طريقة اعتذار مدرب اليابان تبهر العالم

أخبار متعلقة
1120222291433357043817

يوم مثير للعرب في مونديال قطر.. مواعيد مباريات اليوم بينها مواجهة السعودية والأرجنتين

11202221113756685762935

ماني يوجه رسالة مؤثرة لزملائه ومشجعيه

1120222113555751720442

من هو غانم المفتاح الذي افتتح مونديال قطر بتلاوة القرآن الكريم؟

1120222111510961865199

إنجلترا تستهل مشوارها في المونديال أمام إيران بقيادة كيروش

1120222011307580782615

التشكيلة المتوقعة لمباراة قطر والإكوادور في افتتاح المونديال

ث

فيفا: حفل افتتاح مبهر لمونديال قطر 2022