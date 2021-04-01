اندية تلغي معسكراتها التدريبية في العقبة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- الغى عدد من اندية المحترفين لكرة القدم معسكراتهم التدريبية التي كان من المزمع اقامتها في مدينة العقبة للموسم الحالي، استعدادا للدوري الذي ينطلق يوم 8 الشهر الحالي، وتم اقتصارها على فريقي الجليل ومعان، وذلك بسبب جائحة كورونا، وهو ما أثر على الحركتين السياحية والتجارية في المدينة بشكل لافت وملموس.

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وقال مدرب فريق معان ديان صالح ان فريقه أختتم اليوم، معسكرا تدريبيا في ثغر الأردن الباسم، استعدادا لدوري المحترفين، مشيرا الى ان معسكرهم التدريبي المكثف حقق اهدافه المرجوة، ولكن جائحة كورونا حدت من حركتهم السياحية، بسبب الحظر والاجراءات الوقائية.



من جهته، اشار المدرب في فريق شباب العقبة لكرة القدم محمد الخلايلة، الى انه في مثل هذا الوقت كانت اندية كرة القدم تتدفق إلى مدينة العقبة لإقامة معسكرات تدريبية وسط اجواء مثالية، قبل أن تؤدي جائحة كورونا لايقاف هذا النشاط.

واوضح ان شوارع العقبة كانت في مثل هذا الوقت تزدحم بالرياضين الذين كانوا يتجولون في مرافق المدينة في اوقات الفراغ، ما يساهم في تنشيط الحركتين التجارية والسياحية، وهو ما لا يحدث الآن بسبب الجائحة.

بدوره، اكد نجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم حاتم عقل، الذي يعمل مديرا فنيا لأحد فرق الاكاديميات في العقبة، تراجع عدد الوفود الرياضية القادمة إلى العقبة بسبب الجائحة، ما اثر على الحركة السياحية في ثغر الاردن الباسم.