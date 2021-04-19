انسحاب منافس الفيصلي من كأس الاتحاد الآسيوي

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- أنس عشاأعلن نادي السيب العماني رسميا انسحابه من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "2021"، وذلك بسبب الاجراءات الوقائية المعمولة فيها في عمان منعا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وعلى رأسها إلغاء المنافسات الكروية.ونشر النادي العماني بيانا رسميا على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وجاء فيه : "بناء على تعميم الاتحاد العماني، بوقف الأنشطة الرياضية المحلية والمشاركات الخارجية، وتنفيذا لقرار وزارة الرياضة الخاص بتعليق الأنشطة الرياضية، وبالتالي منع الفريق من ممارسة التدريبات، وبعد التنسيق مع الوزارة والاتحاد بهذا الخصوص، فقد تقرر عدم مشاركة النادي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي".وكانت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي قد أوقعت الفريق في المجموعة الثالثة، إلى جانب ممثل الكرة الأردنية الفيصلي وتشرين السوري، والفائز من الملحق بين الكويت الكويتي والأمعري الفلسطيني.