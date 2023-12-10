الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

حقيقة الاضراب الشامل في جميع مدارس الاردن الاثنين !

إضراب عام وشامل يشمل جميع منشآت الأونروا في الأردن الاثنين

القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة

فيديو- القسام تنشر مشاهد جديدة لاستهداف دبابة صهيونية

مقتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط في عملية نفذتها المقاومة

الملك يحذر من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فيديو - مسلسل فلسطيني عُرض في 2022 استلهم الخطة الكاملة لطوفان الأقصى

جيش الاحتلال يقر بحصيلة كبيرة لخسائره خلال الحرب

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار غداً الاثنين

شاهد : المقاومة تخوض معارك ضارية مع جيش الاحتلال في جباليا

عاجل

القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة

الأحد، 10-12-2023 03:31 م

انسحاب ناد فلسطيني من كأس الاتحاد الآسيوي

122023109235401395556


الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن نادي "جبل المكبر" الفلسطيني انسحب من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال بيان نشره موقع الاتحاد القاري للعبة، إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أبلغه بقرار جبل المكبر بالانسحاب من البطولة القارية.

وقال الاتحاد الآسيوي: "يأسف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لانسحاب النادي (الفلسطيني) من البطولة، بينما أحيل الأمر إلى لجنة المسابقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومن بينها الإقرار بحالة القوة القاهرة".

وأوقعت القرعة "جبل المكبر" ضمن المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية الثانية للأندية من حيث الأهمية وفاز في مباراته الأولى 1-0 على "الفتوة" السوري قبل أن يخسر 4-0 أمام "النهضة" العماني، قبل هجوم حماس على إسرائيل "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

وطبقا للوائح الاتحاد القاري فإن الانسحاب يعني إلغاء جميع نتائج الفريق الفلسطيني، وعدم الاعتراف بها.

وبسبب الصراع أيضا تقرر نقل مباراة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره الأسترالي في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي إلى الكويت لأسباب أمنية، بعد أن كان من المقرر إقامتها في الضفة الغربية.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202310144445328813544 (1)

أول تعليق لصلاح على إنجازه التاريخي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

122023101108625513796

اجتماع عاجل بين أنشيلوتي ومودريتش

12202310105710905905816

ريال مدريد يشكو التحكيم في موقعة بيتيس

1220231010435281617135

هوميلز يبدي ندمه بعد الطرد

12202310102715608014852

بايرن ميونخ يجهز 100 مليون لضم نجم برشلونة

1220231010226836594113

مواني يوجه رسالة ثقة قبل موقعة دورتموند

أخبار متعلقة
1120231675929437257776 (1)

مفاجأة.. انسحاب ريال مدريد وبرشلونة من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني!

11202315152334524108582

هوملز يغيب عن تدريبات المنتخب الألماني

1120231591522568605352

مفاجأة لجماهير مصر أمام جيبوتي

1120231575716840088843

يوفنتوس يواصل دعم لاعبه فاغيولي "الموقوف" ويمدد عقده

112023128557157327663 (1)

النشامى يغادر إلى طاجيكستان الاثنين

11202311102418148480198

بعد تدخل الأمم المتحدة.. إطلاق سراح والد دياز