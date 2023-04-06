انشيلوتي : قدمنا مباراة مثالية امام برشلونة

الوكيل الإخباري - أعرب كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي كأس ملك إسبانيا مشيدا بمهاجمه كريم بنزيما واصفا اياه بانه من افضل المهاجمين في العالم ويرى انه قادر على الفوز بالكرة الذهبية للمرة الثانية.



وقاد بنزيما فريقه ريال مدريد الى الفوز برباعية دون رد امام برشلونة في اياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا حيث سجل هاتريك ليتأهل الفريق للنهائي لمواجهة أوساسونا.



وأشار أنشيلوتي في تصريحات بعد نهاية المباراة الى ان الريال قدم مباراة مثالية من جميع النواحي واستحق الفوز.



واضاف انهم واجهوا صعوبات في البداية لكن الهدف الأول غير الديناميكيات واحدثوا الكثير من الضرر لمنافسهم في المرتدات .



وعن مواجهة أوساسونا في النهائي كشف المدرب الايطالي انه كان يمازح مدربهم عندما قال له أنهم سيتواجهون في النهائي، لكن الأمر أصبح حقيقة مؤكدا ان الأجواء ستكون جميلة جدا.

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