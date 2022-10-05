انطلاق الجولة التاسعة عشرة لدوري المحترفين لكرة القدم غدا

الوكيل الإخباري - تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع التاسع عشر بدوري المحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين في في عمان والعقبة.



ويلتقي فريقا شباب الأردن ومغير السرحان عند السادسة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، فيما يلعب فريقا شباب العقبة ومعان على ملعب تطوير العقبة عند الثامنة والنصف مساء.



وتتواصل المنافسات يومي الجمعة والسبت بلقاءات قوية، حيث يلتقي الوحدات مع الحسين إربد، وسحاب مع الصريح فيما يشهد السبت المقبل لقاء السلط مع الجزيرة، و الفيصلي مع الرمثا.



ويتصدر فريقا الفيصلي والوحدات الدوري برصيد 43 نقطة، ثم الحسين إربد برصيد 38 نقطة.

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