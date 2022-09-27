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الثلاثاء، 27-09-2022 03:49 م

انطلاق المرحلة الأخيرة لمبيعات تذاكر كأس العالم 2022

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الوكيل الإخباري -  انطلقت اليوم الثلاثاء، مرحلة مبيعات تذاكر اللحظة الأخيرة لمباريات "كأس العالم فيفا قطر 2022".

ووفقا لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن هذه المرحلة من مبيعات تذاكر المونديال وهي الأخيرة، سوف تستمر حتى المباراة النهائية في 18 كانون الأول المقبل.

ودعت الجهات المنظمة للبطولة، الجماهير إلى سرعة حجز تذاكر المرحلة الأخيرة على موقع بيع التذاكر المعتمد من قبل الفيفا، حيث سيتم تخصيص تذاكر مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بمبدأ "من يأتي أولا يخدم أولا"، كما سيتم تأكيدها على الفور بعد دفع ثمنها.

ويشهد موقع بيع التذاكر حاليا، ضغطا شديدا من قبل الجماهير، حيث يتطلب الحصول على تذكرة لأحدى المباريات، الانتظار لساعات في حسب قوائم الانتظار الإلكترونية.

وأعلنت السلطات القطرية، أنه سيكون بإمكان كل مشجع من حاملي تذاكر المباريات، دعوة ما يصل إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر للدخول إلى قطر، مع تطبيق الحد الأدنى من رسوم الدخول للمشجعين الذين لا يحملون تذاكر، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر.

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وشهدت مرحلة مبيعات التذاكر السابقة التي تم إطلاقها خلال شهري تموز وآب الماضيين، بيع أكثر من 500 ألف تذكرة.


وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن عن بيع أكثر من 2.45 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم 2022، التي تقام منافساتها للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

 

ملاعب 

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