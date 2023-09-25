انطلاق دور الـ32 من بطولة كأس الأردن

الوكيل الإخباري - تنطلق الاثنين منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الأردن لكرة القدم CFI لموسم 2023 / 2024.



ويلتقي السرحان مع أم القطين الاثنين عند الخامسة عصرا، على ملعب السرحان، قبل أن يواجه الهاشمية نظيره اليرموك عند السابعة والنصف على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.



ويستقبل الصريح ضيفه الطيبة عند الخامسة عصر الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، وبذات التوقيت يلتقي سحاب مع البقعة على ملعب البترا، فيما يحل عمان أف سي ضيفا على الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.



ويواجه الأهلي نظيره العالية عند الخامسة عصر الأربعاء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، وبذات التوقيت يلتقي الجزيرة مع مرج الحمام على ملعب السلط، فيما يستقبل معان ضيفه اتحاد الرمثا عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبنفس الوقت يحل حرثا ضيفا على الفيصلي على ستاد عمان.



ويحل صما ضيفا على مغير السرحان عند الخامسة عصر الخميس على ستاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يلتقي السلط مع العربي على ملعب السلط، قبل أن يستقبل الوحدات ضيفه جرش عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان، وبنفس التوقيت يلتقي الجليل مع دوقرة على ستاد الحسن.



وتختتم مواجهات دور الـ32 من البطولة الجمعة، إذ يلتقي شباب الأردن مع دير أبي سعيد عند الخامسة عصرا على ملعب البترا، فيما يواجه شباب العقبة نظيره الوحدة عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يستقبل الرمثا ضيفه وادي الريان على ستاد الحسن.



وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيلجئ إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.

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