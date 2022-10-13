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الخميس، 13-10-2022 02:39 م

انطلاق فعاليات ماراثون عمان الدولي الجمعة

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الوكيل الإخباري -  أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات "رن جوردان" عن انتهاء الترتيبات اللازمة للخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير لماراثون عمان الدولي الذي ينطلق يوم غد الجمعة، بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين.

وقالت الجمعية في بيان اليوم إن كوادر إدارة السير ستساعد المواطنين على اتباع الطرق البديلة التي تم تخصيصها خلال فعاليات السباق.

وأشارت الى أنه سيتم غلق مسار سباق 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق 21 كم، بالكامل من الساعة الثانية عشر منتصف ليلة اليوم الخميس وحتى الثانية عشرة ظُهر يوم غد الجمعة، حيثُ سيُغلق مسار السباق كليا إبتداء من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى اشارات المهاجرين ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي.

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وبالنسبة لسباق 10 كم والذي ينطلق الساعة التاسعة صباحاً، سيتم غلق مسار السباق كُلياُ عند السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً، ويشمل الإغلاق شارع الملكة علياء بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، إضافة إلى شارع الملكة نور بين دوار الداخلية والدوار الرابع.

كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة وشارع علي بن أبي طالب وشارع قريش بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية.

 

ملاعب 

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