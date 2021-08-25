انطلاق كأس العرب بفوز كاسح لمصر،، ومنتخبنا يبدأ مسيرته اليوم (صور وفيديو)

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الوكيل الإخباري - أنس عشاحقق منتخب مصر فوزا كاسحا على السودان بـ 10 أهدف دون رد، وذلك بالمباراة الافتتاحية لكأس العرب للسيدات والتي أقيمت على ملعب الشرطة بمصر .وسجلت أهداف المصريات: نادين غازي (سوبر هاتريك) وأسماء جمعة ونهى صادق و منار سالم و سمر الزيات و سامية آدم و سلوى المتولي .وفي المباراة الثانية التي أقيمت لحساب المجموعة ذاتها تعادل المنتخب التونسي الذي يضم نجمتي نادي عمان "سامية عوني، وغادة العيادي"، مع لبنان بدون أهداف .ليتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بـ 3 نقاط، ويتقاسم المنتخبان التونسي واللبناني الوصافة ببنقطة لكل منهما، فيما تذيلت السودان الترتيب بدون نقاط .بدوره يقص منتخبنا الوطني شريط مشاركته بالبطولة اليوم، عندما يواجه شقيقه الجزائري على ملعب ذاته، عند الساعة العاشرة مساء.ويعد منتخب النشميات من أبرز المرشحين للتتويج باللقب، حيث يحل بالتصنيف الأول عربيا و يمتلك كوكبة من أبرز اللاعبات عربيات، وإن كانت الوجوه الشابة تغلب على الفريق المشارك بالبطولة.وهذه البطولة هي أول الاختبارات الرسمية للمدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، والذي انهى التحضيرات للمواجهة، وأجرى التدريب الأخير على ملعب الدفاع الجوي للفريق .ويحل منتخبنا بالمجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب الجزائر وفلسطين، حيث يلاقي الأخير 31 الجاري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.