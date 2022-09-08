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الخميس، 08-09-2022 12:13 م

انطلاق منافسات الاسبوع الخامس من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

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الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الخميس، منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2022.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، يلتقي صما مع جرش عند الخامسة مساء على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، على أن يواجه أم القطين نظيره شباب نزال بذات التوقيت غدا الجمعة على ستاد الأمير محمد، والطيبة مع غور الصافي على ملعب جرش.

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ولحساب المجموعة الثانية، يستقبل سحم نظيره دير علا عند الرابعة عصر السبت على ملعب الأمير هاشم، قبل أن يلتقي رباع السرحان مع حرثا عند الخامسة عصرا على ملعب السرحان، والحصن مع الخالدية عند الثامنة والنصف على ملعب الأمير هاشم.

 

ملاعب

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