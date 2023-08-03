انطلاق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات الجمعة

الوكيل الإخباري - تنطلق يوم الجمعة، منافسات الرالي الوطني، الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات، من منطقة تل الرمان بمشاركة سائقين وملاحين من الأردن وسلطنة عُمان ولبنان.
وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 131.21 كم منها 62.64 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي سلحوب 1و2 وتبلغ مسافتها 15.67 كم، والرمان 1و2 وتبلغ مسافتها 15.65 كم.
وأنهى المشاركون تحضيراتهم للرالي من خلال التدرب على المسار وغيرها من التفاصيل.
ويشارك في الرالي الوطني الرابع، سائق من سلطنة عُمان وسائق من لبنان وفريق للسيدات و10 سائقين من الأردن، ويضم الرالي فئات (R5، RC2، M2، TN).
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