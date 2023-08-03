انطلاق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات الجمعة

الوكيل الإخباري - تنطلق يوم الجمعة، منافسات الرالي الوطني، الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات، من منطقة تل الرمان بمشاركة سائقين وملاحين من الأردن وسلطنة عُمان ولبنان.



‏وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 131.21 كم منها 62.64 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي سلحوب 1و2 ‏وتبلغ مسافتها 15.67 كم، والرمان 1و2 وتبلغ مسافتها 15.65 كم.‏



وأنهى المشاركون تحضيراتهم للرالي من خلال التدرب على المسار وغيرها من التفاصيل.



‏ويشارك في الرالي الوطني الرابع، سائق من سلطنة عُمان وسائق من لبنان وفريق للسيدات و10 سائقين من الأردن، ‏‎ويضم الرالي فئات ‏‏(‏R5‎، ‏RC2‎، ‏M2‎، ‏TN‏). ‏

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