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الخميس، 03-08-2023 02:08 م

انطلاق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات الجمعة

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الوكيل الإخباري - تنطلق يوم الجمعة، منافسات الرالي الوطني، الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات، من منطقة تل الرمان بمشاركة سائقين وملاحين من الأردن وسلطنة عُمان ولبنان.

‏وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 131.21 كم منها 62.64 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي سلحوب 1و2 ‏وتبلغ مسافتها 15.67 كم، والرمان 1و2 وتبلغ مسافتها 15.65 كم.‏

وأنهى المشاركون تحضيراتهم للرالي من خلال التدرب على المسار وغيرها من التفاصيل.

‏ويشارك في الرالي الوطني الرابع، سائق من سلطنة عُمان وسائق من لبنان وفريق للسيدات و10 سائقين من الأردن، ‏‎ويضم الرالي فئات ‏‏(‏R5‎، ‏RC2‎، ‏M2‎، ‏TN‏). ‏

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