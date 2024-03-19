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الثلاثاء، 19-03-2024 02:31 م

انقسام في ريال مدريد بشأن مصير جولر

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الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، الإثنين، بأن ريال مدريد متردد بشأن إعارة لاعبه التركي أردا جولر، في الصيف المقبل.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد منقسمون حول كيفية تطوير مستوى أردا جولر.

وقبل أسبوعين، سجل جولر أول أهدافه بقميص ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، علما بأنه غاب عن معظم مباريات الموسم للإصابة.

وأضافت أن ريال مدريد يخطط للاحتفاظ بجولر في الموسم المقبل، لكن هناك أصوات تنادي بضرورة إعارته لخوض عدد دقائق أكبر وكسب مزيد من الخبرات.

وأوضحت أن وجهة نظر الأصوات التي تنادي بإعارة جولر تستند على ما وصل إليه الثنائي فيدي فالفيردي وإبراهيم دياز، بعد إعارتهما.

في الوقت ذاته، يتمسك جولر بالاستمرار مع ريال مدريد، لكنه سيحسم موقفه النهائي على ضوء ما سيحدث في الجزء الباقي من الموسم الحالي.  

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