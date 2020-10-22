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الخميس، 22-10-2020 10:13 ص

انقسام في غرفة خلع ملابس برشلونة

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الوكيل الإخباري- أصبحت غرفة خلع الملابس في نادي برشلونة منقسمة بسبب مبادرة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي لخفض رواتب اللاعبين مجددا.
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وبحسب صحيفة ماركا، اضطر جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة لإجراء جديد يهدف لخفض رواتب اللاعبين في محاولة للتخفيف من المصاريف المالية في النادي نظرا لانخفاض الدخل الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك فإن العملية لم تتم بسلاسة.

وتقول ماركا، إنه تم اتهام بعض اللاعبين بوضع مصالحهم الفردية قبل مصلحة المجموعة. وقد تجلى ذلك بإعلان برشلونة تجديد عقود كل من جيرارد بيكيه وكليمنت لينغليت وفرينكي دي يونغ ومارك أندريه تير شتيغن على أساس فردي.

 




 

 


 

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