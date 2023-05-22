انهيار مفاوضات دي ماريا مع يوفنتوس

الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي، اليوم الإثنين، بانهيار المفاوضات الجارية بين نادي يوفنتوس، ونجمه أنخيل دي ماريا.



النجم الأرجنتيني انضم لصفوف يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده.



وبحسب فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بانتقالات كرة القدم، فإن المفاوضات بين يوفنتوس ودي ماريا قد تعثرت بالرغم من التفاؤل الذي سيطر على الطرفين في أبريل/نيسان الماضي حول تجديد العقد.



وأضاف عبر حسابه على "تويتر" أن دي ماريا لم يعد واثقا من البقاء في يوفنتوس بالموسم المقبل، موضحا أن الأمر أصبح معقدا بين الطرفين.



وأشار إلى أن أنخيل سيكون لاعبا حرا بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم وجود اتفاق حتى الآن مع السيدة العجوز.

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