اهتمام سعودي يربك مخطط مارسيليا

الوكيل الإخباري - يواجه نادي مارسيليا الفرنسي، تحديا قويا للحفاظ على مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز.



وينتهي عقد سانشيز مع مارسيليا في صيف 2023، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي بشرط موافقة الطرفين.



وحسب صحيفة "ليكيب"، فإن أليكسيس سانشيز يحظى باهتمام العديد من الأندية السعودية، والتي على استعداد لتقديم عروض مغرية لنقل النجم التشيلي إلى دوري روشن.



وأشارت إلى أن بابلو لونجوريا رئيس مارسيليا، يحاول الحفاظ على سانشيز، من خلال التفاوض مع وكيل أعماله، فرناندو فيليسيفيتش.



وقال لونجوريا في تصريحات لصحيفة ليكيب "السعودية تقدم للاعبين، فرصة لكسب الكثير من المال، ولكن هنا وجد أليكسيس أجواء الحب".



وقدم أليكسيس سانشيز، موسما مميزا مع مارسيليا، حيث أحرز 18 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 44 مباراة بمختلف البطولات.

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