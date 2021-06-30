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الأربعاء، 30-06-2021 12:49 ص

اوكرانيا تتأهل بالوقت القاتل لربع نهائي يورو 2020

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الوكيل الاخباري - فاجأ المنتخب الاوكراني نظيره السويدي المنقوص بعد طرد مدافعه دانيسلون واقصاه من الدور 16 من يورو 2020 بالفوز عليه 2 - 1 بعد الوقت الاضافي.

وفي العودة الى تفاصيل الشوط الاول من اللقاء سيطر المنتخب السويدي على الكرة وتناقل لاعبوه التمريرات وهددوا عدة مرات مرمى ابناء المدرب شيفشينكو الا ان اللمسة الاخيرة غابت عن اللاعبين اسحق وفورسبيرغ.

ونجح المنتخب الاوكراني من محاولته الخطرة الاولى في افتتاح التسجيل بعد تمريرة مميزة من يارمولينكو الى زينشينكو الذي سددها بيسراه قوية خدعت الحارس اولسن ودخلت مرماه 1 - 0 لاوكرانيا. حاولت السويد العودة بالنتيجة ونجحت في مسعاها مع نهاية الشوط باقدام هدافها فورسبيرغ من تسديدة بعيدة بيسراه ارتطمت بالمدافع وخدعت الحارس لينتهي الشوط 1 - 1 بين الفريقين.

في الشوط الثاني دخل الفريقان في محاولة لانهاء الامور وعدم الاحتكام للاوقات الاضافية تقلصيا للمجهود البدني الا ان المحاولات كلها باءت بالفشل وخصوصا تلك التسديدة المقوصة من فورسبيرغ والتي صدتها العارضة لتبقى النتيجة 1 - 1 ويذهب الفريقان الى الاوقات الاضافية.

الشوط الاضافي الاول شهد تحول كبير حين تعرض مدافع منتخب السويد دانيلسون لبطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على لاعب اوكرانيا لتكمل السويد اللقاء ب 10 لاعبين وينتهي الشوط الاول على نفس النتيجة.

في الشوط الاضافي الثاني حاولت اوكرانيا الاستفادة من التفوق العددي وعودة السويد الى الدفاع ليتحقق مبتغاها في الوقت بدل عن ضائع عبر اللاعب البديل دومبيك لتتاهل اوكرانيا لمواجهة انكلترا في ربع النهائي.

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