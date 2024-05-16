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الخميس، 16-05-2024 02:51 م

اول رد فعل من بنزيما بعد إقالة جاياردو

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الوكيل الإخباري  - قام الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي اتحاد جدة، بأول رد فعل بعد تسببه بإقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من منصبه كمدرب للفريق. 

وكانت مصادر في نادي الاتحاد قد أكدت ، الثلاثاء، أن الرئيس التنفيذي بالنادي دومينجو سواريز، أبلغ جاياردو بإقالته من تدريب الفريق، بسبب مشاكله من بنزيما. 

ونشر كريم بنزيما مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، يظهر فيه بمقيص الاتحاد والأهداف التي سجلها مع الفريق، وذلك في إشارة لعودته للفريق بعد أن غاب عن المباريات السابقة لأسباب مختلفة. 

وشهدت علاقة جاياردو وبنزيما توترا شديدا حيث رفض المدرب الأرجنتيني انضمام اللاعب لمعسكر الفريق في دبي خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب تأخره في العودة من الإجازة.

كما ألزمه جاياردو بخوض تدريبات انفرادية في جدة، وجرده من شارة القيادة، قبل أن يسمح بعودته أمام الرياض بالجولة 20 من الدوري خلال فبراير/شباط الماضي.

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