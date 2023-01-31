بأربع لغات.. الهلال السعودي يستعرض بعض أمجاده (فيديو)

الوكيل الإخباري - شد نادي الهلال السعودي لكرة القدم الرحال صوب المغرب، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الرباط.



واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال للمشاركة في مونديال الأندية، بصفته بطلا للنسخة الماضية لدوري أبطال آسيا، في ظل عدم نهاية النسخة الحالية من دوري البطولة.





وشارك نادي الهلال متابعيه على منصات التواصل بمقطع فيديو للاعبيه قبل التوجه إلى المغرب.

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كما نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال صورة استعرض من خلالها بعد أرقام النادي التاريخية، بأربعة لغات، وعلق عليها: "كبيرآسيا أمام مرأى العالم.. هنا نستعرض بعضا من أمجاد الهلال وما أكثرها، وذلك بأربع لغات "العربية، الإنجليزية، الفرنسية والإسبانية".



ويشارك في مونديال الأندية 2022، كل من ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، وفلامينغو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، والوداد الرياضي، بطل إفريقيا وصاحب الاستضافة، والأهلي المصري، وصيف بطل إفريقيا، وسياتل ساوندرز الأمريكي، بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، والهلال السعودي، بطل آسيا في آخر نسخة.



ويستهل نادي الهلال مشواره في مونديال الأندية لكرة القدم بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، منظم البطولة، يوم السبت 4 فبراير 2023، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

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