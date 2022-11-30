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الأربعاء، 30-11-2022 02:53 م

بأرقام خرافية.. رونالدو على بعد خطوة من النصر السعودي

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الوكيل الإخباري- اقترب كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال، من التوقيع الرسمي لنادي النصر السعودي، مقابل عرض خيالي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
 
وجددت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، التأكيد على أن المفاوضات بين الطرفين تقترب من الوصول لخطوة التوقيع الرسمي، خاصة أن العرض الذي قدمه النصر للدون، لن يقدر عليه ناد أوروبي ولا حتى أمريكي، مما يدفع اللاعب للموافقة على تقليل المستوى التنافسي والقبول بالعرض السعودي.
 
وقالت الصحيفة إن عرض النصر يتضمن التوقيع لمدة موسمين ونصف بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل مقابل 200 مليون يورو سنويا، بما في ذلك الراتب واتفاقيات الإعلانات.
 
وأضافت أن الكرة السعودية تنمو بشكل ملحوظ، فضلا عن أن النصر يسعى لاستعادة الهيمنة المحلية، ووضع نفسه على خارطة الكرة العالمية، تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ونخبة من المحترفين، يتقدمهم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا والإسباني ألفارو جونزاليس.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال كان قدم في وقت سابق عرضا لرونالدو، لكن عقوبة إدارية بمنع التسجيل حالت دون إتمام الصفقة.

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