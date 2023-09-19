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الثلاثاء، 19-09-2023 03:54 م

بأموال مبابي.. باريس يستقر على أولى صفقاته

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الوكيل الإخباري - وجه نادي باريس سان جيرمان، أنظاره إلى التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في أوروبا، خلال الصيف المقبل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن باريس سيوفر 100 مليون يورو، من الاتفاق السري مع كيليان مبابي، للتخلي عن مكافآت الولاء، نظير العودة للمشاركة مع الفريق والرحيل مجانا في صيف 2024.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن إدارة باريس ستخصص 58 مليون يورو من أموال مبابي، لحسم صفقة برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، في الصيف المقبل.

وأوضحت "التخطيط لضم برناردو، لا يعني استسلام باريس أمام رحيل مبابي بالمجان، حيث يواصل مسئولو سان جيرمان، محاولة إقناع اللاعب الفرنسي بالتوقيع على عقد جديد".

وذكرت الشبكة أن باريس سان جيرمان سبق وحاول التعاقد مع برناردو سيلفا في الميركاتو الصيفي المنصرم، لكن مدربه بيب جوارديولا، هو من رفض رحيل اللاعب.

ولن ينجح بيب جوارديولا في منع اللاعب البرتغالي من الرحيل خلال الصيف المقبل، بسبب وجود شرط جزائي في عقد سيلفا، يسمح له بالرحيل نظير 58 مليون يورو.

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ملاعب 

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