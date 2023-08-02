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الأربعاء، 02-08-2023 04:42 م

بإشارة جديدة.. سان جيرمان يمهد لرحيل مبابي

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الوكيل الإخباري -  تتعاقب الأحداث التي تنذر بانتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد، هذا الصيف.

ويتواجد مبابي في باريس، للتدرب رفقة بقية المستبعدين من الجولة الآسيوية لفريقه في اليابان وكوريا الجنوبية. 

من جانبها، سلطت صحيفة "ماركا" الضوء على أمر آخر، ينذر برحيل مبابي عن باريس.

وذكرت الصحيفة أن البي إس جي حذف صورة مبابي، من صدر الصفحة الرئيسية لموقع النادي على الإنترنت.

وأشارت إلى أن الصفحة يتصدرها حاليا 5 لاعبين وهم نيمار، ماركينيوس، فيراتي، لوكاس هرنانديز ولي كانج إن.

ولفتت "بهذه الطريقة، يواصل باريس، التقليل من شأن مبابي، ويبدأ في معاملته كلاعب سابق في الفريق".

وينتهي تعاقد النجم الفرنسي مع البي إس جي في صيف 2024، ورفض تمديد التعاقد لموسم إضافي.

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