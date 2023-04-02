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الأحد، 02-04-2023 02:06 م

باريس سان جيرمان في مهمة استعادة الانتصارات أمام ليون بالدوري الفرنسي

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الوكيل الإخباري - يلتقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع ضيفه ليون، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ويخوض باريس سان جيرمان مواجهة الليلة وهو في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 66 نقطة من إجمالي 28 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.

وجمع الفريق الباريسى نقاطه من الانتصار في 21 مباراة، وتعادل الفريق في 3 مباريات، وتلقى الفريق 4 هزائم، ويأمل الابتعاد بالصدارة أكثر من خلال الوصول إلى النقطة الـ 69 ورفع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه مارسيليا إلى 10 نقاط.

ويسعى باريس سان جيرمان لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعدما سقط قبل فترة التوقف الدولى فى فخ الهزيمة أمام ضيفه فريق رين بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي، للموسم الحالي 2022 - 2023.

وغاب الإسباني سيرجو راموس مدافع باريس سان جيرمان عن مباراة رين، بعد تعرضه لإصابة قوية في الفخذ الأيمن، بعد تدخله مع أحد زملائه في التدريبات الأخيرة.

ويعاني فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة، فبعد انتهاء مشواره عند ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا على يد غريمه مارسيليا بالخسارة أمامه بهدفين لهدف، ودّع سان جيرمان مسابقة دوري الأبطال من ثمن النهائي للموسم الثاني على التوالى، وتأجل حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى فى تاريخه بخسارته مجدداً أمام بايرن ميونخ الألماني بثنائية نظيفة.

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