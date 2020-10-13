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الثلاثاء، 13-10-2020 11:10 ص

باريس سان جيرمان يجدد مساعيه لضم هداف يوفنتوس

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية إيطالية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، جدد اهتمامه بشأن التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس.

ويخطط فريق باريس سان جيرمان لمالكه الملياردير القطري ناصر الخليفي، للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2021.

وبيّن أن نادي يوفنتوس يعاني من صعوبات مالية، ويريد الفريق الباريسي الاستفادة من ذلك بتقديم عرض لرونالدو. مع العلم، أن النجم البرتغالي يريد الاستمرار مع الفريق الإيطالي حتى نهاية عقده في عام 2022، حيث يحصل على 31 مليون يورو سنويا.

وكان قد شارك رونالدو في 91 مباراة مع يوفنتوس وأحرز خلالها 68 هدفا، وصنع 18 هدفا، وتوج بقميص “البيانكونيري” بلقب بطل الدوري الإيطالي في أول موسمين، وبكأس السوبر، ولكن الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا،  خرج مع الفريق الإيطالي من الدور ربع نهائي لدوري الأبطال في الموسم (2018-2019)، ومن دور الـ16 الموسم الماضي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018 قادما من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو.

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المصدر : ملاعب 

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