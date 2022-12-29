باريس سان جيرمان يربط فيراتي بعقد طويل الأمد

الوكيل الإخباري - أعلن باريس سان جيرمان تمديد عقد لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي حتى عام 2026، قبيل انطلاق مباراته ضد ضيفه ستر اسبورغ امس الأربعاء ضمن منافسات المرحلة الـ16 من الدوري الفرنسي.



وأعلن مذيع ملعب "بارك دي برانس" قبل دقائق قليلة من صافرة بداية مباراة سان جيرمان وستراسبورغ، أن "باريس سان جيرمان ورئيسه (القطري) ناصر الخليفي سعيدان بالإعلان عن هدية عيد الميلاد، التمديد حتى عام 2026 للاعب ماركو فيراتي".



وكان عقد فيراتي (30 عاما) الذي وصل إلى العاصمة الباريسية في عام 2012، يمتد حتى 2024 قبل أن يتم تجديده لعامين إضافيين.



ومن المتوقع أن يحطم "البومة الصغيرة"، وهو لقب فيراتي، الرقم القياسي لعدد المباريات بقميص سان جيرمان، بحوزة جان-مارك بيلورجي (435 مباراة)، علما بأن الدولي الإيطالي يخوض أمام ستراسبورغ مباراته رقم 399 باللونين الأحمر والأزرق.



ويحتل سان جيرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن لنس الثاني.

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