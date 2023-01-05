باريس سان جيرمان يريد التخلص من نيمار

الوكيل الإخباري - اعلنت مصادر صحفية ان مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للتخلص من نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.



واوضحت هذه المصادر ان إدارة باريس سان جيرمان تخطط للتخلص من نيمار لأسباب مالية، تتعلق بخفض سقف رواتب لاعبي الفريق، خاصة ان مدة عقده تمتد حتى صيف 2026، ويتقاضى راتبا سنويا قيمته 40 مليون يورو، كاشفة أن النادي الباريسي سيرحب ببيع نيمار، إذا جاءه عرض بقيمة 100 مليون يورو.



ومن ناحية اخرى، لا يمانع النجم البرازيلي فكرة الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي 2023 بشرط تقاضي نفس راتبه الحالي.

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