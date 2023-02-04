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السبت، 04-02-2023 02:51 م

باريس سان جيرمان يستضيف تولوز اليوم في الدوري الفرنسي

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الوكيل الإخباري -  يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره تولوز في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء"، في الجولة الـ22 من منافسات الدوري الفرنسي.

ويفتقد باريس سان جيرمان خلال تلك المباراة للثلاثي نيمار داسيلفا وسيرجيو راموس وكيليان مبابي بسبب الإصابة في المباراة الأخيرة ضد مونبيلييه.

وبات النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم باريس سان جيرمان الاكثراً تسجيلاً للأهداف فى تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكُبرى برصيد 697 هدفاً، محطمًا رقم رونالدو صاحب الـ 696 هدفًا.

ووصل ليونيل ميسي إلى هذا المعدل من الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى "بيج 5"، على الرغم من خوض 84 مباراة أقل من كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي الحالي.

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في 28 هدفا من مجموع 23 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بكافة المسابقات، حيث سجل 14 هدفا وصنع 14 أخرين.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة، فيما يحتل تولوز المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.

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