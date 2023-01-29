باريس سان جيرمان يستضيف ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

الوكيل الإخباري - يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع ضيفه ستاد ريمس مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي بالموسم الجاري 2022-2023. ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس مساء اليوم، الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الفرنسي.



ويخوض فريق باريس سان جيرمان مواجهة الليلة متصدرا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة من 19 مباراة، متقدما بثلاث نقاط على لانس صاحب المركز الثاني الترتيب والذي فاز 1- صفر على أوكسير في الجولة الماضية، فيما يأتي ستاد ريمس في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.



ويسعى نادى العاصمة الفرنسية لاستعادة نغمة الانتصارات في المسابقة، بعدما سقط أمام نظيره رين بنتيجة 1-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "روازون بارك"، في إطار منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الفرنسي.



كان باريس سان جيرمان قد تلقي هزيمته الأولى هذا الموسم في المسابقة، أمام لانس بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت الأسبوع قبل الماضي في الجولة 17 من بطولة الدوري الفرنسي، لتكون هذه هي الخسارة الثانية له.



وحقق نادي باريس سان جيرمان فوزا مستحقا على حساب نظيره بايس دي كاسل بنتيجة 7-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا الموسم الجاري 2022-2023.



واستأنف باريس سان جيرمان مشواره المحلي بعد جولة آسيوية في قطر، ثم خوض مباراة كأس موسم الرياض في السعودية، وتحقيق الفوز على النصر السعودي 5-4.

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