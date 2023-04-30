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الأحد، 30-04-2023 12:49 م

باريس سان جيرمان يستضيف لوريان للابتعاد بصدارة الدوري الفرنسي

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الوكيل الإخباري -  يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره لوريان اليوم، الأحد، على ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برانس"، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.


موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان
 

تقام مباراة باريس سان جيرمان ولوريان فى الساعة 6:05 مساءً، بتوقيت الاردن ، وتذاع المباراة عبر قناة  beIN Sports Connect
 
ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 75 نقطة، بينما يحتل لوريان في المركز الحادي عشر برصيد 45 نقطة.

 
ويسعى باريس سان جيرمان لمواصلة الانتصارات من أجل تعزيز رصيده من النقاط والحفاظ على الصدارة للدفاع عن لقبه للموسم الثاني تواليًا.
 
وفى المقابل، يسعى لوريان لحصد النقاط الثلاث أمام فريق العاصمة من أجل تحسين ورفع رصيده من النقاط وضمان البقاء فى المناطق الآمنة بعيداً عن دوامة الصراع مع الهبوط.
 
على جانب آخر، كشفت باريس سان جيرمان، في بيان رسمي، عن آخر مستجدات إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد إجرائه جراحة فى الكاحل الأيمن خلال الفترة الماضية.

 
وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا قد تعرض للإصابة في الكاحل خلال مباراة باريس سان جيرمان أمام ليل والتى انتهت بنتيجة 4-3 لباريس، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2023.
 
وأصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا قال فيه، "عاد نيمار إلى مركز التدريب، قام الطاقم الطبي فى باريس سان جيرمان والجراحون الذين أجروا عملية جراحية له اليوم بإزالة المثبتات للكاحل، الأشعة مطمئنة سيواصل اللاعب الآن بروتوكول إعادة التأهيل في باريس ".

ويستعد النجم البرازيلي نيمار لبدء البرنامج التأهيلي على الكاحل الأيمن بعد إزالة المثبتات، ثم بدء التدريبات الفردية قبل الإنضمام للمران الجماعي لنادي العاصمة الفرنسية من جديد.
 
وعقب الإصابة التي تعرض لها نيمار مع باريس سان جيرمان امام ليل، إنتهي موسم النجم البرازيلي بشكل رسمي

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