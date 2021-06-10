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الخميس، 10-06-2021 11:24 م

باريس سان جيرمان يسعى لضم حارس إيطاليا

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الوكيل الاخباري - يستعد جيانلويجي دوناروما لحراسة عرين منتخب إيطاليا في بطولة كأس أمم أوروبا – يورو 2020 والتي ستنطلق بمواجهة الأتزوري ضد تركيا، إلا أن باريس سان جيرمان لا يبدو أنه سينتظر نهاية المسابقة لحسم تعاقده مع حارس ميلان السابق .

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وحسب صحيفة رياضية فإن جيانلويجي دوناروما قد يخضع للفحص الطبي مع باريس سان جيرمان أثناء تواجده مع منتخب إيطاليا في يورو 2020 .

وتوصل دوناروما لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي ، إذ سيحصل على 12 مليون يورو كراتب سنوي .

وأوضحت الصحيفة الإيطالية إلى أن حارس الأتزوري ، صاحب الـ 22 عامًا ، على حافة الانتقال إلى باريس سان جيرمان إلا أنه يحتاج لاجتياز الفحص الطبي قبل توقيع عقد انتقاله رسميًا إلى النادي الفرنسي .

ولفت التقرير إلى أن باريس سان جيرمان قد يطلب من دوناروما الخضوع للفحص الطبي أثناء تواجده في معسكر الأتزوري لكي لا ينتظر حتى نهاية يورو 2020 لإنهاء الصفقة .

ولإتمام ذلك ، سيحتاج باريس سان جيرمان للحصول على موافقة من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وكذلك المدير الفني لمنتخب إيطاليا روبيرتو مانشيني .

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