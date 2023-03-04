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السبت، 04-03-2023 03:21 م

باريس سان جيرمان يصدر بيانا حول نيمار وأشرف حكيمي

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الوكيل الإخباري - أصدر نادي باريس سان جيرمان، بيانا عن بعض نجومه قبل مواجهة ضيفه نانت التي ستجمعهما، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاء في البيان الطبي لباريس سان جيرمان، ما يلي:
"نيمار : يواصل التأهيل، بيان طبي جديد قادم يوم الاثنين لتحديد التطورات
حكيمي : عاد للتدرب مع المجموعة اليوم، سيكون جاهزا الأسبوع القادم
ريناتو سانشيز: سيعود للتدرب مع المجموعة الأسبوع القادم بعد إصابته في أوتار الركبة".
 
 وكشف النادي الباريسي في بيان لاحق، عن الغيابات في صفوف الفريق لمواجهة نانت، وهم: "ماركو فيراتي (إيقاف)، نيمار جونيور، أشرف حكيمي، سانشيز، كيمبيبي".

يذكر أن مكتب المدعي العام في نانتير، امس الجمعة، أعلن توجيه تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية بأن الممثلة الإسبانية من أصول تونسية، هبة عبوك، بدأت إجراءات انفصالها عن زوجها حكيمي.

وسيكون فريق باريس سان جيرمان بعد مباراة نانت، على موعد في مواجهة حاسمة ضد مضيفه بايرن ميونخ الألماني، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، علما أن الفريق الباريسي خسر في عقر داره بهدف وحيد.

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