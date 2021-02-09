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الثلاثاء، 09-02-2021 01:35 م

باريس سان جيرمان يطالب ميسي بتخفيض راتبه الخيالي

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الوكيل الإخباري _ نشرت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الاستراتيجية التي سيتبعها نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وينتهي عق ليونيل ميسي مع برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي، ويحق له الآن التفاوض مع أي نادٍ يريده، لكنه حتى هذه اللحظة لم يحسم مصير مستقبله، وتشير التوقعات إلى أنه سينتظر حتى شهر مارس الذي ستجرى به انتخابات الرئاسية في البرسا قبل أن يتخذ قراره النهائي.



ومن ضمن النقاط المهمة التي استعرضتها الصحيفة الشهيرة، أوضحت أن باريس سيطلب من ليونيل ميسي تخفيض راتبه السنوي، فهو غير قادر على منحه نفس الراتب الذي يجنيه مع برشلونة بالوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ميسي يحصل على 74.2 مليون يورو في السنة الواحدة، وهذا ضعفي ما يتقاضاه المهاجم البرازيلي نيمار، حيث يجني الأخير 26 مليون يورو فقط.

وأضاف التقرير أن راتب ميسي الخيالي سيشكل عائقاً أمام باريس للتوقيع معه في الصيف، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب جائحة فيروس كورونا، كما يعاني باريس أيضاً من مشاكل بخصوص اللعب المالي النظيف، وسوف يزداد الأمر تعقيداً بعد تجديد عقد نيمار المتوقع في الأسابيع القادمة.

 

 

المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

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