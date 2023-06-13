باريس سان جيرمان يعرض مبابي للبيع

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن كيليان مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بعدم تمديد عقده مع الفريق.





ذكرت الصحيفة أن النجم الفرنسي أبلغ إدارة النادي بشكل رسمي عدم تفعيل بند تمديد عقده حتى 2025، لينتهي عقده بشكل رسمي في حديقة الأمراء في يونيو (حزيران) 2024.



وأشارت إلى النادي الباريسي سيغير خططه بعد قرار هداف كأس العالم 2022، وذلك بعرضه للبيع في الصيف الحالي.



وأضافت أن سان جيرمان لن يوافق على رحيل مبابي مجاناً بنهاية الموسم، وبالتالي فإنه سيطرحه للبيع إذا لم يوقع على عقد جديد.

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