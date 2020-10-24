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السبت، 24-10-2020 04:06 م

باريس سان جيرمان يعلن إصابة نجم الفريق بكورونا

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ملاعب - وكالات

 

أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد، الذي ضرب العالم منذ شهر مارس الماضي.

وأكد النادي في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "توتير"قائلًا: "بعد الاختبارات التي أجريت مساءًا أمس الجمعة تأكدت إصابة لاعب من باريس سان جيرمان باختبار سارس CoV2 PCR".

وأضاف البيان: "لذلك فإنه سيحترم العزل ويخضع لبروتوكول الصحة المناسب".

ونشر الحساب الرسمي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة ديجون في مباراة الليلة، وضمت القائمة " ميتشل بيكر ، كولين داجبا ، بيريرا دانيلو ، ديالو، يوليان دراكسلر، بانديوجو فاديجا، أليساندرو فلورنزي، أندير هيريرا، ماكسين كابو، موسى كين، ماركينهوس، كيمبيبا، كيليان مبابى، تيموثي بيمبيل، كيلور نافاس، نيمار جونيور، رافينها، ماتياس راندريامي، سيرجيو ريكو، قيس رويز، بابلو سرابيا".


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المصدر : ملاعب 

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