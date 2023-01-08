باريس سان جيرمان يعلن وفاة لاعبه السابق مبامي

الوكيل الإخباري - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفاة لاعبه الكاميروني السابق موديست مبامي عن عمر يناهز 40 عاما.



وقال باريس سان جيرمان في بيان له: "موديست مبامي توفي عن 40 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية، باريس سان جيرمان يقدم تعازيه إلى عائلته ومحبيه".



دافع موديست مبامي عن ألوان عدة أندية فرنسية منها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، ونال لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع الفريق الباريسي.

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كما خاض اللاعب الكاميروني تجربة في عدة دوريات مثل الإسباني والصيني والسعودي قبل اعتزاله في 2016 بعد فترة قصيرة مع نادي لوهافر الفرنسي.



وأحرز موديست مبامي 3 أهداف خلال 37 مباراة مع منتخب الكاميرون، كما كان ضمن الفريق الذي نال ذهبية أولمبياد سيدني 2000.





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