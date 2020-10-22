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الخميس، 22-10-2020 11:51 ص

باريس سان جيرمان يوجه بوصلته نحو إنتر ميلان

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الوكيل الإخباري _ كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن رغبة “باريس سان جيرمان” في ضم لاعب “إنتر ميلان”، في يناير المقبل، حال رحيله عن النيراتزوري.

وانتقل الدنماركي “كريستيان إريكسن” إلى “إنتر” في يناير الماضي، قادماً من “توتنهام”.. لكنه لا يشارك أساسيًا مع المدير الفني “أنطونيو كونتي”.


فإن “إريكسن يتمسك بالرحيل عن إنتر في يناير.. في الوقت الذي يستهدف فيه باريس سان جيرمان التعاقد مع اللاعب”.

وأوضح التقرير أن “إريكسن كان بإمكانه الرحيل في الميركاتو الصيفي الأخير.. ووقتها كان يمكن للبرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، إحضاره إلى حديقة الأمراء.. إلا أن تلك الفرصة قد تتجدد في الميركاتو المقبل، ما لم يشارك نجم توتنهام السابق أساسيًا مع النيراتزوري”.

وانتقل “إريكسن” إلى “إنتر ميلان” مقابل 27 مليون و500 ألف يورو.. في ظل تبقي 6 أشهر فقط في عقده مع “توتنهام”، ويرتبط بعقد مدته 4 مواسم في سان سيرو.


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المصدر : ملاعب 

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