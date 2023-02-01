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الأربعاء، 01-02-2023 03:42 م

باريس سان جيرمان يوجه رسالة لنافاس

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الوكيل الإخباري -  أعرب نادي باريس سان جيرمان عن تمنياته للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بتحقيق الكثير من النجاح بين صفوف نوتينجهام فورست الذي انتقل إليه خلال الساعات الأخيرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء في بيان صدر عن نادي العاصمة الفرنسية اليوم الأربعاء "باريس سان جيرمان يتمنى الكثير من النجاح لكيلور نافاس خلال ما تبقى من الموسم الذي سيلعب خلاله لصالح نوتينجهام فورست".

وطوال الموسم ونصف الموسم الماضيين، قضى الحارس الدولي البالغ من العمر 36 عاما وقتا أطول على دكة البدلاء من ذلك الذي قضاه على أرض الملعب بسبب وصول الإيطالي جيجي دوناروما، الذي أصبح الحارس الأساسي لبي إس جي.

وستكون هذه أول تجربة مع كرة القدم الإنجليزية لنافاس، الذي وصل إلى أوروبا عن طريق ألباسيتي الإسباني ووقع بعدها مع ليفانتي، قبل أن ينتقل لاحقا إلى ريال مدريد في عام 2014.

وخاض الحارس الكوستاريكي 162 مباراة مع الملكي وتوج معه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وبالدوري الإسباني مرة، بين ألقاب أخرى.

وفي عام 2019، انتقل نافاس إلى باريس سان جيرمان، الذي خاض معه 108 مباريات، حافظ على نظافة شباكه في 50 منها، وتوج معه بالدوري الفرنسي مرتين واختير حارس العام عن موسم 2020-2021.

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