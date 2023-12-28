باريس يبرم صفقتين جديدتين في يوم واحد

الوكيل الإخباري - أتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إجراءاته لتعزيز صفوف الفريق بصفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الشتوية أوائل العام الجديد 2024.



وأكدت صحيفة "لو باريزيان" أن البرازيلي جابرييل موسكاردو ولوكاس بيرالدو تحركا بالطائرة من البرازيل اليوم الخميس.



وأشارت إلى أن موسكاردو وبيرالدو بصدد الوصول إلى العاصمة الفرنسية فجر الجمعة، للخضوع للكشف الطبي تمهيدا للتوقيع على العقود.



وأضافت أن هذه الخطوة ستتزامن مع عودة الفريق الباريسي لاستئناف التدريبات غدا الجمعة بعد انتهاء إجازة الاحتفال بالكريسماس.



وذكرت أنه من المتوقع أن ينتظم الثنائي البرازيلي في تدريبات الفريق الباريسي أوائل الأسبوع المقبل.



وكانت تقارير صحفية أكدت أن موسكاردو وبيرالدو سيوقعان على عقدين مدتها 5 مواسم.



وسيكلف موسكاردو خزينة النادي الباريسي 20 مليون يورو لناديه كورينثيانز إضافة إلى مليوني يورو كحوافز، بينما سينضم بيرالدو من نادي ساو باولو مقابل 20 مليون يورو.

اضافة اعلان

ملاعب