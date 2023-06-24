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السبت، 24-06-2023 03:43 م

باريس يبعث رسالة إلى ميسي

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الوكيل الإخباري -  وجه نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، رسالة مقتضبة إلى نجمه السابق ليونيل ميسي.

ونشر سان جيرمان، على حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، مقطع فيديو لأبرز لحظات ميسي في التدريبات والمباريات بالقميص الباريسي.

وكتب الفريق الباريسي، على مقطع الفيديو "عيد ميلاد سعيد.. ليو".

وأكمل ميسي، اليوم السبت، 36 عاما، بعدما ولد في 24 يونيو/حزيران عام 1987.

وكان باريس سان جيرمان، قد أعلن رحيل ليونيل ميسي رسميا عن صفوف الفريق الفرنسي، قبل أسابيع قليلة.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي بعقد يمتد لعامين ونصف مقابل 150 مليون دولار، وهذا الرقم يتضمن راتب البرغوث ومكافأة التوقيع، بالإضافة إلى حصوله على حصة في ملكية النادي الأمريكي عقب الاعتزال.

وسيحصل نجم برشلونة السابق، على أموال إضافية من 3 رعاة لإنتر ميامي، طوال تجربته في الدوري الأمريكي.

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