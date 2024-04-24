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الأربعاء، 24-04-2024 02:38 م

باريس يتحرك نحو لامين يامال بسلاح سري

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الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي فرنسي أن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع لامين يامال جناح برشلونة.

ذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن بي إس جي وضع يامال على رأس أولوياته لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وأضافت أن لويس إنريكي مدرب بي إس جي معجب للغاية بقدرات اللاعب الواعد الذي يتضمن تعاقده مع البارسا شرطا جزائيا قيمته مليار يورو.

وتابعت "مع ذلك فإن باريس على استعداد للتفاوض مع البارسا إذا أبدى لامين يامال رغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني".

ولفتت إلى أن الإدارة الباريسية ترصد 200 مليون يورو لإتمام هذه الصفقة.

وختمت بأن مسؤولي النادي الباريسي يراهنون أيضا على سلاح سري في هذه الصفقة، وهو خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع مسؤولي سان جيرمان.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قام بتصعيد لامين يامال في الموسم الماضي، وبات صاحب ال16 عاما من الركائز الأساسية للفريق الكتالوني منذ بداية الموسم الجاري.

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