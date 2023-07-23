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الأحد، 23-07-2023 04:13 م

باريس يتخلى عن طلبه الجنوني في صفقة مبابي

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الوكيل الإخباري - تخلى نادي باريس سان جيرمان عن أحد طلباته بشأن بيع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، هذا الصيف.

وكانت إدارة باريس قد استبعدت مبابي من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية خلال الفترة من 22 يوليو/تموز الجاري إلى 3 أغسطس/آب المقبل، للضغط عليه من أجل حسم مستقبله.

ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فقد تخلى سان جيرمان عن طلبه الجنوني بالحصول على 200 مليون يورو مقابل السماح برحيل مبابي قبل نهاية عقده بعام واحد.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن باريس بات مضطرا للموافقة على بيع مبابي بمقابل يزيد قليلا عن 100 مليون يورو، بدلا من خسارته مجانا في الصيف المقبل.

يذكر أن عدة أندية ارتبطت بالتعاقد مع مبابي هذا الصيف، أبرزها ريال مدريد وتشيلسي والهلال السعودي.

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