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الإثنين، 31-07-2023 04:43 م

باريس يتمسك بمحاربة مبابي

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الوكيل الإخباري - يصر مسؤولو باريس سان جيرمان على استمرار الصراع مع كيليان مبابي، نجم الفريق.

وأكدت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن موقف الإدارة الباريسية تجاه مبابي، واضح، ولم يتغير.

وأوضحت أنه إذا لم يرحل كيليان (24 عاما) خلال الصيف الجاري، فإنه لن يلعب مع الفريق في الموسم المقبل.

وتصر الإدارة الباريسية على تجميد النجم الفرنسي، عقابا له على قراره بعدم تجديد التعاقد الذي ينتهي في صيف 2024.

وكان مبابي أبلغ إدارة ناديه برغبته في الاستمرار بالموسم المقبل دون تفعيل بند تجديد التعاقد حتى صيف 2025.

ورفض ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي تلبية رغبة النجم الفرنسي، واستبعده من الجولة الصيفية وعرضه للبيع، هذا الصيف.

ورفض مبابي عرضا مغريا من الهلال السعودي مع تسريبات صحفية تؤكد أنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد.

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