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الأحد، 06-08-2023 03:20 م

باريس يختار توقيت حسم مصير مبابي

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الوكيل الإخباري -  يواصل التوتر سيطرته على العلاقة بين كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وإدارة النادي الفرنسي.

وكان باريس استبعد مبابي من معسكر الإعداد، كما رفض انضمامه إلى التدريبات الجماعية قبل أيام من بداية الدوري الفرنسي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، بمقاله الحصري على شبكة "CaughtOffside": "ظهرت شائعات جديدة أمس السبت بأن باريس سان جيرمان مستعد لوضع مبابي على مقاعد البدلاء أو حتى استبعاده من قائمة الفريق في المباريات الأولى من الموسم الجديد، لمواصلة الخطة الحالية المتمثلة في جعل اللاعب خارج الحسابات".

وأضاف: "قالت مصادر لي إن قرار باريس بشأن كيفية استمرار الوضع بين النادي ومبابي لم يتخذ بعد. الأمر يتعلق هنا بانضمامه إلى التدريبات وإدراجه في قائمة المباريات. القرار سيتخذ مطلع الأسبوع المقبل. ربما يكون يوم الاثنين".

وأكمل: "ما يزال هناك توتر بين جميع الأطراف المعنية، حيث حاول باريس سان جيرمان مجددا خلال الأيام الأخيرة إقناع مبابي بتوقيع عقد جديد مع تضمين بند بيع محدد في صيف 2024".

وأكد: "لكن اللاعب رفض مرة أخرى لأن خطته ما تزال الرحيل مجانا في العام المقبل".

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