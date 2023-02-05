باريس يرد على أنباء بيع نيمار.. ويفسر فشل صفقة زياش

الوكيل الإخباري - تحدث لويس كامبوس، المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان، عن سبب فشل صفقة المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي.



وكان تشيلسي تأخر في إرسال المستندات الصحيحة لصفقة زياش، مما تسبب في فشل انتقال النجم المغربي إلى باريس سان جيرمان في آخر أيام الميركاتو الشتوي.



وقال كامبوس في تصريحات مع شبكة "تيليفوت" الفرنسية: "لقد فعلنا كل شيء لضم زياش، لكن كما هو الحال في جميع الصفقات، يجب على الأطراف الثلاثة العمل بشكل جيد".



وأضاف: "لقد عمل باريس سان جيرمان وزياش بشكل جيد لحسم الصفقة، لكن لسوء الحظ في اللحظات الأخيرة، لم تسر الأمور بشكل جيد مع تشيلسي".





وحول الأنباء الخاصة بنية سان جيرمان عرض نيمار للبيع في الصيف المقبل، علق كامبوس: "ليس لدي أي انتقاد لنيمار. صدقني، ليس لدي سوى أشياء جيدة عندما أتحدث عنه".



واختتم: "نيمار ملتزم ويكون دائما في حالة مزاجية جيدة. هذا حال نيمار. إنه رائع".

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