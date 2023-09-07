باريس يرفض تكرار سيناريو ميسي ونيمار

الوكيل الإخباري - رفض باريس سان جيرمان، تكرار ما حدث مع ليونيل ميسي ونيمار جونيور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.



وكشفت صحيفة "ليكيب" أن إدارة بي إس جي، تحركت نحو ضم أنطوان جريزمان، استغلالا لوجود شرط جزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، يسمح برحيله بأقل من 25 مليون يورو.



وأضافت أن الصفقة تعثرت بسبب مغالاة، نجم أتلتيكو مدريد، في مطالبه المادية بشأن راتبه.



وأشارت أيضا إلى أن النجم الفرنسي، البالغ من العمر 32 عاما، رفض تماما فكرة الانتقال إلى أحد الأندية السعودية هذا الصيف.



ولفتت إلى جريزمان تلقى عرضا سعوديا براتب سنوي (50 مليون يورو)، إلا أنه لم يكن كافيا لإغرائه بالخروج من أوروبا.



وختمت الصحيفة تقريرها بأن الإدارة الباريسية لم تكن مستعدة لضم لاعب آخر براتب كبير بعد التخلص من الثنائي نيمار جونيور وليونيل ميسي، هذا الصيف.



يذكر أن نيمار (31 عاما) انتقل إلى الهلال السعودي، بينما رحل ميسي (36 عاما) بعد انتهاء تعاقده، متجها إلى إنتر ميامي الأمريكي

اضافة اعلان

ملاعب