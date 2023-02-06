باريس يستبق مفاوضات ميسي بتجديد عقد أحد نجومه

الوكيل الإخباري - يسابق نادي باريس سان جيرمان، الزمن لتجديد عقد ليونيل ميسي، نجم الفريق، وعدد آخر من زملائه بالفريق.



وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المدافع البرازيلي، ماركينيوس، قائد الفريق بصدد تجديد عقده مع بي إس جي حتى صيف 2027.



وأضافت الصحيفة أن هناك مفاوضات جارية لتجديد عقد ميسي، وكذلك المدافع الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي.



وأشارت إلى أن ملف التجديد للاعبين الثلاثة ممتد منذ أكثر من عام ونصف، حيث بدأت المفاوضات مع ماركينيوس منذ عام 2021.



وأكدت أن ماركينيوس، وافق على تمديد تعاقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2024 لمدة 3 مواسم إضافية، ويتبقى تفاصيل صغيرة قبل التوقيع والإعلان الرسمي.



ورجحت "ليكيب" أن يكون عقد ماركينيوس ممتدا حتى صيف 2027 أو حتى 2026 مع خيار التمديد لموسم إضافي.



يذكر أن ماركينيوس (28 عاما) انضم لصفوف النادي الباريسي في صيف 2013 قادما من إيه إس روما الإيطالي.

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