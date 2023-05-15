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الإثنين، 15-05-2023 03:00 م

باريس يضحي للتخلص من نيمار

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الوكيل الإخباري -  استقرت إدارة باريس سان جيرمان، على خطة الاستغناء عن نيمار جونيور، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" أن نيمار، فقد الرغبة تمامًا في ارتداء قميص باريس مجددًا، خاصة بعد الأحداث الأخيرة بهتاف الجماهير ضده أمام منزله.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعب البرازيلي أبلغ المقربين منه أن هذه الواقعة كانت المحطة الأخيرة في علاقته مع "بي إس جي"، وتفقده أي رغبة في الاستمرار.

وأشارت إلى أن نيمار، 31 عامًا، سيكون مستعدا لدراسة العروض المتاحة في الصيف للبحث عن مغامرة مع نادٍ آخر.


ورجحت "لو باريزيان" أن يكون الدوري الإنجليزي، الوجهة المقبلة، لمهاجم برشلونة السابق.

ولفتت إلى أن النادي الباريسي على استعداد تام لتحمل جزء من راتب نيمار، حال رحيله على سبيل الإعارة، أو البيع النهائي.

وأوضحت أن النجم البرازيلي يعاني حاليًا من ضعف لياقته البدنية؛ بسبب ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب منذ إجراء جراحة في الكاحل، كما يتقاضى راتبًا ضخمًا، ما يشكل عقبة أمام أي نادٍ يريد ضمه.


وينتهي تعاقد نيمار مع باريس في صيف 2025، ويقال إن هناك بندًا يسمح بتمديده تلقائيًا حتى 2027.

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