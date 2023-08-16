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الأربعاء، 16-08-2023 03:26 م

باريس يعلن انتقال نجمه إلى روما

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل أحد نجومه للانتقال إلى صفوف فريق روما الإيطالي.

كشف بي إس جي في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر عن انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني لياندور باريديس في صفقة بيع نهائي.

أشار البيان إلى أن باريديس الفائز بكأس العالم الأخيرة مع الأرجنتين، قضى الموسم الماضي معارا لنادي يوفنتوس الإيطالي.

ويقال إن النادي الباريسي سيحصل على 2.5 مليون يورو نظير بيع لاعبه، قد ترتفع إلى 4.5 مليون يورو بإضافة بعض الحوافز المادية.

يذكر أن باريديس انتقل إلى سان جيرمان في يناير/كانون الثاني 2019 قادما من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وسبق للاعب الأرجنتيني أن حمل قيمص فريق العاصمة الإيطالية خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

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